Юрист объяснил отказ судов заменить мобилизацию альтернативной службой Юрист Швайка: в российском законе нет норм об альтернативной службы при мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отказ одного суда в Петербурге перевести мобилизованного на альтернативную службу и разрешение другого суда в Ленобласти позволить гражданину вместо отправки в войска пройти гражданскую службу связано с тем, что на данный момент российское законодательство не имеет четких норм, по которым может регулироваться вопрос прохождения альтернативной службы в период мобилизации, рассказал СМИ юрист Артем Швайка. Пока это не изменится, суды будут самостоятельно восполнять эти бреши, руководствуясь принципом судебного нормотворчества, подчеркнул он.

Их нет, пока не придумали. Считаю, что нужно обжаловать в высших инстанциях, чтобы появились официальные нормы и права, которыми будут руководствоваться районные суды, — пояснил юрист.

Закон об альтернативной гражданской службе содержит положение, что в период мобилизации она «определяется федеральными конституционными законами, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами», однако их пока просто не разработали, уточнил эксперт.

Ранее мобилизация убежденного баптиста Павла Мушуманского была остановлена решением Гатчинского городского суда в Ленинградской области. Мужчина требовал прохождения альтернативной гражданской службы по религиозным соображениям. В сентябре его отправили в войска, позднее суд обязал приостановить мобилизацию на период разбирательства. При этом из части Мушуманского пока не отпускают.

При этом накануне объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, сообщила, что районный суд города отказал местному жителю в иске к призывной комиссии по мобилизации, в котором заявитель просил заменить ему военную службу альтернативной гражданской. В ведомстве отметили, что Невский районный суд рассмотрел административное исковое заявление Кирилла Березина, убеждениям которого противоречит военная служба.