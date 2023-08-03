Водителям разъяснили новые требования о регистраторах в автомобилях Юрист Хаминский: регистратор в ряде случаев можно будет размещать на лобовом стекле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России внесло изменения в порядок допуска транспортных средств к эксплуатации, которые начнут действовать с 1 сентября. Юрист Александр Хаминский в разговоре с «360» отметил, что многие водители начали переживать из-за невозможности разместить видеорегистратор на лобовом стекле согласно новым требованиям. Он поспешил успокоить автомобилистов: в постановлении о регистраторах не говорилось и в ряде случаев их установка допускается.

В отличие от предыдущей редакции теперь в документе прописаны исключения. Речь идет о зеркалах заднего вида, стеклоочистителях, радиоантеннах и устройствах обогрева лобового стекла. Многие посчитали, что отсутствие в перечне исключений видеорегистраторов автоматически причисляет их к запрещенным предметам, — пояснил Хаминский.

Юрист отметил, что при конфликтной ситуации с инспектором на дороге из-за размещенного видеорегистратора на лобовом стекле необходимо привести в качестве аргумента наличие Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Его наличие указывает, что вся конструкция автомобиля соответствует требованиям. Кроме того, все кодексы и Конституция России гарантируют право защищать свои частные и публичные интересы. Юрист также напомнил, что благодаря камерам на лобовых стеклах удается раскрыть десятки тысяч преступлений.

Да и в целях восстановления гражданских прав, истребования ущерба и при иных подобных обстоятельствах видеорегистраторы — вещь совершенно незаменимая. Поэтому их отмена или запрет будут напрямую противоречить Конституции, — заключил эксперт.

С 1 сентября 2023 года в силу вступят новые положения федерального закона, регулирующие работу таксистов. Так, перевозить пассажиров смогут как водители, работающие по найму, так и самозанятые, зарегистрировавшие ИП, которым при этом потребуется иметь договор с одной из служб заказа.