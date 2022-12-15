Юрист объяснил необходимость ограничить работу россиян из-за границы Юрист Хаминский объяснил ограничения работы россиян за границей опасностью вербовки

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Юрист Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru назвал оправданными предложения об ограничении на удаленную работу из-за рубежа, прокомментировав таким образом соответствующее заявление сенатора Андрея Клишаса. По его словам, выезд за границу для людей с доступом к гостайне ограничивался всегда, что особенно важно в условиях, когда россиян задерживают по всему миру «чуть ли не каждый день».

[Эти] меры предпринимаются для предотвращения доступа западных спецслужб к компьютерам россиян, удаленно подключенным к базовым сервисам, на которых может храниться служебная или секретная информация. Попытка вербовки такого сотрудника представителями иностранных разведок представляется более чем очевидной, — подчеркнул Хаминский.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ведется разработка законопроекта, предусматривающего ограничения на дистанционную работу для россиян, покинувших страну. Сенатор отметил, что инициативу вынесут на рассмотрение в ближайшее время. При этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ему неизвестно о разработке такого законопроекта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не ведет дискуссий и обсуждений о возможных ограничениях на удаленную работу для уехавших россиян. А в Минцифры предположили, что законодательный запрет на удаленную работу для сотрудников IT-компаний, которые находятся за границей, может отразиться на темпах развития цифровых платформ и решений, что скажется на их конкурентоспособности.