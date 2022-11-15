Юрист объяснил неэффективность запрета «зомбирующих» компьютерных игр Правозащитник Хаминский: блокировки игровых ресурсов обойти достаточно просто

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Запрет компьютерных игр, через которые «зомбируют» детей, может оказаться неэффективным из-за технических и психологических причин, рассказал «Царьграду» правозащитник и юрист Александр Хаминский. Он уточнил, что блокировки очень просто обойти, а сами игры слишком затягивают игроков и отказаться от них добровольно им будет тяжело. Выходом в такой ситуации эксперт видит разработку отечественных игр и их популяризацию.

Игровая индустрия — это глобальный бизнес, и сценарии игр прописываются таким образом, чтобы пользователь постоянно был заинтересован в переходе с одного уровня на другой, накапливал виртуальные деньги, монетизировал победы, то есть совершал такие действия, после которых ему было бы жалко покинуть игру, — пояснил Хаминский.

Юрист уверен, что проблему в короткие сроки не решить. Для этого следует начать разработку российских игр, что подразумевает поиск разработчиков и их финансирование, а также грамотное их продвижение с использованием современных маркетинговых средств, пояснил специалист.

Заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее выступила с предложением ввести за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх административную ответственность. Поправки предполагается внести ко второму чтению законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и штрафах за нее.