Юрист объяснил, на какие нужды школа не имеет права требовать деньги Юрист Гончаров: требование школы сдать деньги на шторы является незаконным

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Школа не имеет права требовать от родителей деньги на покупку штор, ремонт или уборку класса, заявил адвокат, член гильдии Российских адвокатов Владимир Гончаров. В разговоре с Lenta.ru он объяснил, что в России образование остается бесплатным, а средства на эти нужды выделяют из местного бюджета. Юрист также напомнил, что привлечение школьников к уборке класса или пришкольной территории наказуемо законом.

Все родители должны знать, что в бюджет школы, администрации города, района заложена смета и план проведения ремонтных работ, реконструкций зданий и сооружений. <...> А это говорит о том, если ваша школа муниципальная, то все ремонты, уборки классов, проводятся за счет местного бюджета, — подчеркнул эксперт.

Гончаров отметил, что если конфликт по вопросу незаконного сбора денег в школе не получается нейтрализовать, можно позвонить в управление образования. Если эффекта нет, есть смысл написать официальное письмо в то же управление или в местную администрацию, прокуратуру и так далее. Можно продолжать оплачивать бесплатное по закону обучение, если нет желания отстаивать права своего ребенка, но услуга от этого лучше не станет, подытожил адвокат.

Невролог Александр Евдокимов ранее заявил, что общий вес школьного рюкзака или портфеля вместе с учебниками не должен превышать пяти килограммов. По его словам, если «повесить» на ребенка семь килограммов, то у него могут возникнуть проблемы со здоровьем.