Юрист объяснил, грозит ли наказание за просмотр фильмов на пиратских сайтах Юрист Кравченко: за просмотр фильмов на пиратских сайтах нет ответственности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам не грозит ответственность за просмотр фильмов на пиратских сайтах, пояснил юрист Федор Кравченко. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что наказание может последовать только в том случае, если человек создает копию кинокартины, а затем начинает ее распространять среди друзей или в общественном месте.

Если человек нашел в интернете какой-то нелицензионный фильм, то привлечь к ответственности этого человека будет сложно. Это возможно только в том случае, если он создаст копию этого фильма, и не только для личного использования, а начнет распространять, — пояснил юрист.

По словам Кравченко, в России каждый год возбуждают около 500 дел по факту нарушения авторских прав. Среди них есть случаи, когда фильм без лицензии показывают в кинотеатрах или продают копии. Юрист пояснил, что привлечь к ответственности могут тех, кто раздает пиратский контент с торрентов, создает сайты или производит диски и флешки с нелицензированными копиями фильмов.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что смотрит фильмы, которые были скачаны с пиратских ресурсов. Он подчеркнул, что пользоваться этими площадками не умеет, поэтому ленты ему скачивают.