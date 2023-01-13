Юрист объяснил, можно ли конфисковать имущество уехавших россиян Юрист Хаминский: имущество уехавших россиян нельзя конфисковать из-за действующих норм права

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Конфисковать имущество уехавших россиян нельзя, поскольку это нарушило бы действующие нормы права, заявил юрист Александр Хаминский в разговоре с NEWS.ru. По словам правозащитника, данная идея противоречит Конституции РФ.

Они (депутаты. — NEWS.ru) определяют два основных условия применения репрессивных мер — непосредственно выезд из страны и нанесение ущерба. И прежде чем переходить к формированию законодательной инициативы, депутатам следует оценить, насколько их предложение соответствует или противоречит Конституции, — отметил Хаминский.

Как пояснил юрист, право собственности закреплено в ст. 35 Конституции РФ. В соответствии с этим положением, прекращение указанного права допускается только по решению суда, который также не может выносить свои вердикты произвольно: необходимо соблюсти нормы материального и процессуального права.

Ст. 104.1 УК РФ «Конфискация имущества» содержит закрытый перечень оснований для изъятия (конфискации) собственности в рамках уголовного процесса. Речь идет об имуществе лиц, виновных в совершении тяжких преступлений из корыстных побуждений, преступлений коррупционной направленности, а также о деньгах и ценностях, используемых или предназначенных для финансирования терроризма, экстремистской деятельности. При этом не допускается изъятие имущества, полученного законным путем, — подчеркнул правозащитник.

Таким образом, в рамках действующего законодательства не предусмотрена возможность использовать конфискацию как дополнительную меру наказания за «оскорбление и дискредитацию России», как это предлагают депутаты, резюмировал Хаминский. Кроме того, юрист обратил внимание на то, что оскорбление исключено из перечня уголовно наказуемых деяний и подлежит оценке в рамках Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну. Он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров», чтобы выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом.