Юрист объяснил, могут ли оштрафовать за видеорегистратор в машине

Юрист Анатолий Миронов развеял все мифы касательно видеорегистраторов в автомобилях. В беседе с агентством ПРАЙМ он рассказал, что существует мнение, что без регистраторов скоро запретят использовать машину, а с другой стороны, некоторые говорят, что за размещение видеорегистратора якобы можно получить штраф.

По словам юриста, на практике никто за регистратор штрафовать водителя не будет.

Существует мнение, что размещение слишком большого видеорегистратора по центру лобового стекла может повлечь за собой штраф по ст.12.5 КоАП, так как он ограничивает водителю обзорность, — сказал он.

Эксперт добавил, что штраф за эксплуатацию в условиях ограниченного обзора действительно существует, но речь не о регистраторах. Это чаще всего касается всевозможных наклеек на лобовое или боковые стёкла.

Поэтому россияне могут смело ставить фиксирующую технику, если у них есть в этом потребность, согласно существующим регламентам, отметил Миронов.

Эксперты проанализировали штрафы ГИБДД, вынесенные российским водителям с помощью камер с начала 2021 года. Специалисты узнали, владельцев каких машин чаще всего штрафуют в России. Больше всего штрафов собрали водители BMW и Mercedes-Benz — в среднем с начала года они получили по 4,2 штрафа.