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Юрист объяснил, кого могут максимально наказать за фейки о вакцинации

07:29, 17 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Максимальная мера наказания по статье о фейках может быть применена в отношении тех, кто намеренно распространяет ложную информацию о вакцинации от коронавируса для дестабилизации обстановки в стране. Об этом заявил заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени Ломоносова Леонид Головко в беседе с РИА Новости.

Доктор юридических наук усомнился, что наказание распространится на добропорядочных граждан. Он добавил, что распространителю фейков, способному причинить ущерб другим людям, может грозить статья 207.1 Уголовного кодекса РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Те, кто умышленно входит в какие-то структуры и пытается дестабилизировать обстановку в стране — для них эта статья и существует, — отметил юрист.

Любое распространение ложной информации о вакцинации преследует «деструктивную цель», считает Головко.

Ранее стало известно, что привитые от коронавируса погибнут от осложнений в ближайшие два-три года. Такое сообщение являются фейком. Об этом заявил вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. По словам учёного, нежелательным явлением после вакцинации может считаться любой мелкий побочный эффект, в том числе боль на месте укола, подъём температуры и головокружение. Кроме того, за два-три года и так умрёт очень много людей.

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