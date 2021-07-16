Юрист объяснил, кого могут максимально наказать за фейки о вакцинации

Максимальная мера наказания по статье о фейках может быть применена в отношении тех, кто намеренно распространяет ложную информацию о вакцинации от коронавируса для дестабилизации обстановки в стране. Об этом заявил заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени Ломоносова Леонид Головко в беседе с РИА Новости.
Доктор юридических наук
Те, кто умышленно входит в какие-то структуры и пытается дестабилизировать обстановку в стране — для них эта статья и существует, — отметил юрист.
Любое распространение ложной информации о вакцинации преследует «деструктивную цель», считает Головко.
Ранее стало известно, что привитые от коронавируса погибнут от осложнений в ближайшие два-три года. Такое сообщение являются фейком. Об этом заявил вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. По словам учёного, нежелательным явлением после вакцинации может считаться любой мелкий побочный эффект, в том числе боль на месте укола, подъём температуры и головокружение. Кроме того, за два-три года и так умрёт очень много людей.