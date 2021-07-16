Юрист объяснил, кого могут максимально наказать за фейки о вакцинации

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Прямые линии с населением по рекомендации президента РФ Владимира Путина устроят губернаторы ещё трёх регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центры управления соответствующих субъектов.

Агентство отмечает, что подобные мероприятия ранее провели главы 11 регионов. Теперь собираются провести прямые линии в ближайшее время Василий Голубев (Ростовская область), Денис Паслер (Оренбургская) и Роман Старовойт (Курская). Россияне...