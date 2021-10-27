Юрист назвал условие обязательной вакцинации россиян от коронавируса

Сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной могут в том случае, если власти страны введут режим чрезвычайного положения или эпидемии. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил управляющий партнёр коллегии адвокатов «Тарло и партнёры» Алексей Попов. Он ссылается на статью 10 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Закон о введении чрезвычайного положения позволяет это сделать, но, видимо, власть сегодня исходит из того, что нет оснований для введения всеобщей вакцинации. Хотя, исходя из текущих положений законодательства, это вполне возможно, исходя из текущих эпидемических показаний. Но что это за показания? Тут надо смотреть и изучать, какие критерии нужны для введения всеобщей вакцинации, сколько смертей должно быть, сколько заболевших, — объяснил Попов.

Он добавил, что чётких критериев нет, так как раньше никто с подобным не сталкивался. А вводить обязательную вакцинацию без режима чрезвычайного положения, по словам Попова, «не совсем оправданно». Всё же принудительно лечат заболевших, а вакцина используется для профилактики среди здоровых.

Сделать вакцинацию граждан России обязательной и бесплатной, в том числе и в частных клиниках, предложил властям страны отечественный бизнес. С такой инициативой выступили Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли.