Юрист объяснил, когда работодатель может ввести неполную рабочую неделю

Работодатель может ввести неполную рабочую неделю при смене условий труда, объяснил юрист Антон Крючков в разговоре с «ФедералПресс». Это можно делать, чтобы сохранить рабочие места, и необходимо учитывать мнение профсоюза, отметил он.

Работодатель имеет право вводить неполное рабочее время по своей инициативе только тогда, когда в компании меняются организационные или технологические условия труда (ч. 1 ст.74 ТК РФ) и это может повлечь массовое увольнение работников. Для сохранения рабочих мест работодатель может ввести режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев с учётом мнения профсоюзной организации, если такая на предприятии есть, — сказал Крючков.

Важно, что ввести неполный рабочий день или неделю можно только через два месяца после того, как об этом сообщили работникам. Нужен приказ и заключение с сотрудниками допсоглашения к договору.

Ранее замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков предложил сократить рабочую неделю. По его словам, эта мера позволит сохранить рабочие места на трудовом рынке.

В свою очередь эксперт по трудоустройству и рынку труда Гарри Мурадян назвал это нереализуемым. По его словам, есть заводы и организации, которые работают всю неделю.