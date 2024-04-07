Юрист объяснил, какие компенсации положены пострадавшим от паводка в Орске Юрист Русяев: пострадавшие могут рассчитывать на возмещение ущерба от паводков

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Жители Оренбургской области и других регионов, пострадавших в результате сильных паводков и прорыва дамбы в Орске, могут рассчитывать на компенсацию в размере от 50 до 1 млн рублей, рассказал в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, также таким гражданам назначена единовременная выплата в 20 тысяч рублей.

Единовременная материальная помощь в размере 20 тысяч рублей на каждого пострадавшего человека. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости: при частичной утрате — 50 тысяч рублей на человека; при полной утрате — 100 тысяч рублей на человека, — уточнил он.

Также юрист отметил, что компенсацию в 1 млн рублей могут получить члены семьи, чей родственник погиб в результате ЧС. В случае тяжкого или среднего вреда назначается выплата в 400 тысяч рублей, а при легком — 200 тысяч рублей. Для получения выплат нужно будет воспользоваться порталом «Госуслуги».

Заявления от граждан на получение единовременных выплат принимаются через единый портал «Госуслуги» или многофункциональные центры. Администрация Орска формирует списки пострадавших лиц. Денежные средства будут перечисляться Министерством социального развития Оренбургской области на банковские счета заявителей, — заключил он.

Ранее мэр Орска Василий Козупица предупредил россиян об усилении активности мошенников, которые воспользовались ЧС в Оренбургской области и прорывом дамбы в городе. Градоначальник отметил, что гражданам присылаются сообщения о дополнительных выплатах.