Юрист объяснил, как вернуть деньги за бракованный гаджет Юрист Хаминский заявил о возможности возврата денег за гаджеты в течение 15 дней

Россияне могут вернуть деньги за гаджеты в течение 15 дней с момента покупки, заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, это возможно в случае обнаружения любых недостатков. По истечении этого срока покупатель сможет вернуть деньги лишь в том случае, если у товара был обнаружен существенный недостаток, усложняющий использование.

Юрист напомнил, что большинство гаджетов, в частности смартфоны и ноутбуки, относятся к числу технически сложных товаров. Их перечень формируется правительством России. Согласно закону о защите прав потребителей, граждане могут вернуть деньги за технически сложные товары в течение 15 дней по любой причине. Во всех остальных случаях действуют другие правила.

Если в первые 15 дней гаджет исправно работал, но потом начал ломаться, барахлить или доставлять иные неудобства владельцу, то вернуть товар и потребовать обратно уплаченные ранее деньги можно в случае обнаружения существенного недостатка товара, нарушения сроков устранения таких недостатков или невозможности использовать более 30 дней, — уточнил Хаминский.

При этом юрист подчеркнул, что в случае неудовлетворения требований покупателя в установленные сроки, продавец понесет ответственность. В отношении услуг он будет обязан платить 3% за каждый день просрочки, а в отношении товаров — 1%.

Юрист Яна Мататова ранее заявила, что потребители также имеют право взыскать с сервисных центров полную стоимость ремонтных работ, если гаджет стал работать хуже после обслуживания. Она рекомендует клиентам таких сервисов хранить все квитанции, чеки об оплате услуг, акты приема-передачи и договоры.