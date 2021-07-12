Юрист объяснил, как получить выходные на работе после вакцинации от COVID
Юрист Торгашев объяснил, как получить выходные на работе после вакцинации от COVID
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:10, 07 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Работодатели могут предусмотреть в коллективном договоре два оплачиваемых выходных дня для сотрудника после вакцинации от коронавируса, однако такое предложение носит рекомендательный характер, напомнил юрист Александр Торгашев. Он посоветовал работникам договориться о включении такого пункта в коллективный договор, пишут «Невские Новости».
Действительно, поскольку это рекомендации, то обязать работодателя выполнить их невозможно. Однако можно вести переговоры по включению данного условия в коллективный договор. В таком случае оно становится обязательным для работодателя. Его неисполнение влечёт административную ответственность (ст. 5.31 КоАП РФ). Если работодатель не исполняет предусмотренные коллективным договором обязанности, можно обратиться в суд, — уточнил Торгашев.
Ранее юрист Александр Аграновский предсказал рост количество исков против QR-кодов на фоне тяжёлой санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. Он уточнил, что не может предсказать, какая будет практика разбирательств данных исков, так как «нормативная база с QR-кодами не проработана».