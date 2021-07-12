Юрист объяснил, как получить выходные на работе после вакцинации от COVID

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Законопроект об обязательных QR-кодах в настоящее время находится в работе, эксперты будут обсуждать все нюансы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что Кремль считает рабочим процессом наличие разных мнений у регионов. Его слова приводит РИА Новости.

В регионах, как мы и говорим, конечно, людям на месте виднее, какие меры ограничительные в условиях ковида более эффективные, какие менее эффективные. Это рабочий процесс, — заявил он. Таким образом...