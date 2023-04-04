Юрист объяснил, как не стать жертвой мошенников при продаже квартиры Юрист Ивлев: аферисты могут подсунуть основной договор купли-продажи жилья вместо предварительного

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Квартиры можно лишиться из-за невнимательности и незнания того, как выглядит основной договор купли-продажи недвижимости, рассказал «Царьграду» юрист Игорь Ивлев. По его словам, мошенники часто подсовывают этот документ продавцам жилплощади, когда предлагают им подписать предварительный договор. Они убеждают жертву, что она получит оставшуюся часть денег позже, но после подписания документов перестают выходить на связь. Эксперт подчеркнул, что подписанный договор ничем не поможет в полиции или в суде.

Ивлев рассказал и о другом виде квартирного мошенничества, который связан с продажей жилья по заниженной стоимости. Аферист убеждает продавца, что не хочет светить деньгами перед налоговой службой, и просит его указать в официальном договоре купли-продажи кадастровую стоимость жилплощади. Когда жертва соглашается, мошенник передает ей положенные по договору деньги и исчезает. Подписанный договор не дает возможности добиться справедливости через суд, поэтому юрист призвал ни при каких условиях не соглашаться на продажу квартиры по заниженной стоимости.

Юрист Светлана Корабель ранее рассказала, что защитить имущество от раздела при разводе можно с помощью брачного договора, который можно заключить как до брака, так и во время совместной жизни. По ее словам, без брачного договора после развода поделить имущество можно только в суде. Это потребует больше времени и денежных средств, но в таком случае суд присудит бывшим супругам имущество в равных долях.