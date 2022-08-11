Юрист объяснил, как наказать соседа за курение на балконе Юрист Хижняк объяснил, что привлечь соседа к ответственности за курение на балконе можно, если доказать полученный вред

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Законы России не запрещают курить на балконе, однако если есть возможность доказать, что из-за табачного дыма был нанесен вред здоровью, курящего можно привлечь к ответственности, рассказал главный юрист Центрального аппарата партийного проекта ВПП «Единая Россия» - «Локомотивы роста» Алексей Хижняк в беседе с РИАМО. Согласно его утверждениям, подобная судебная практика в стране существует.

Закона о запрете курения на балконе не существует, однако если соседи, страдающие от табачного дыма, смогут доказать в судебном порядке, что из-за курения был нанесен вред их здоровью, то курящий может быть оштрафован, — подметил он.

По словам Хижняка, подобное решение было вынесено по одному из дел в 2017 году. Верховный суд частично удовлетворил требование истца, который пожаловался на своего соседа за курение на балконе, поскольку из-за сигаретного дыма пострадал его ребенок. Суд взыскал с нарушителя компенсацию за моральный вред.

Ранее руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян заявила, что электронные сигареты и вейпы должны быть запрещены для свободной продажи. По ее словам, электронные сигареты и вейпы не помогают бросить курить и не могут быть использованы как продукты для снижения вреда от курения.