Юрист объяснил, как избежать штрафов в сотни тысяч рублей за каршеринг Юрист Русяев призвал фотографировать машину для каршеринга перед началом поездки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клиентам каршеринга стоит фотографировать автомобиль перед началом поездки, чтобы избежать штрафов за повреждения, которые они не наносили, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Собеседник подчеркнул, что важно сделать качественные снимки, чтобы рассмотреть мелкие детали и поломки.

Существует опасность получения штрафов за повреждения авто, которые клиент не наносил. Передача машины от одного клиента другому зачастую происходит без проверки технического состояния. Нередки ситуации, когда предыдущий клиент оставил царапину или вмятину, а следующий водитель не заметил их. В итоге при возврате выясняется, что повреждение уже было, но штраф на сумму от полутора до пяти тысяч рублей выписывают новому клиенту, — отметил Русяев.

Юрист добавил, что еще одним важным аспектом является право компании, занимающейся каршерингом, при нарушении правил наложить штраф. По его словам, к подобным нарушениям относятся перевозка запрещенных предметов и грузов, буксировка прицепов, выезд в закрытые или запретные зоны.

Размер штрафов может доходить до 100 тысяч рублей. Другая «ловушка» — неправильная парковка и завершение аренды. Не оставляйте машину где попало, иначе клиенту грозит штраф от двух до 25 тысяч рублей. Особенно стоит избегать парковки на газонах, за что штраф составляет до 100 тысяч рублей, — рассказал Русяев.

Юрист подчеркнул, что нельзя передавать машину для каршеринга друзьям «покататься» — за это могут оштрафовать до 200 тысяч рублей. Наконец, при ДТП с участием машины каршеринга лицо, признанное виновным в аварии, обязано юридически возместить все убытки. Кроме того, страховая компания вправе потребовать дополнительную компенсацию за простой автомобиля на время ремонта, поскольку он не приносит дохода в этот период.

Ранее стало известно, что 10-летняя девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью, который торчал из заднего сидения в каршеринговом автомобиле. В настоящее время родители водят дочь по больницам, чтобы сдать анализы на различные инфекции. Происшествием занимается полиция.