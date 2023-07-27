Юрист объяснил, как действовать при протечке крыши из-за дождя Юрист Толмачев посоветовал починить крышу после протечки самостоятельно и потребовать компенсацию

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В случае, если из-за дождей произошла протечка крыши и затопило квартиру, можно самостоятельно провести ремонт, а позже обратиться за компенсацией, посоветовал член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев. В разговоре с «Радио 1» эксперт уточнил, что вопрос о компенсации можно поднять на общем собрании жильцов.

Если капремонт был проведен недавно, например, месяц назад, и вы видите, что толку от этого ремонта никакого, можно, конечно, судиться, искать тех, кто плохо сделал эту работу, а можно исправить положение. <...> Уже после того, как вы вызвали специалистов, и они отремонтировали крышу, на общем собрании можно пытаться принять решение о возмещении ваших затрат, — пояснил юрист.

По словам Толмачева, обычно ремонт крыши соглашаются оплатить не все жильцы подъезда. Чаще всего в таких ситуациях устранением проблемы занимаются жители квартир на верхних этажах. Юрист отметил, что также можно дождаться капитального ремонта. Он призвал собственников изучить договор с управляющей компанией, чтобы выяснить ее полномочия, так как УК не несут ответственность за капитальный ремонт. Кроме того, починка крыши не входит в обязанности аварийных служб. Эксперт пояснил, что они должны предотвратить чрезвычайную ситуацию. Для этого аварийные службы могут перекрыть воду, газ или электричество.

После сильных ливней в Москве ранее затопило два торговых центра. Крыши ТЦ «Вегас Кунцево» и «Румер» не справились со стихией. Кроме того, на севере столицы затопило двор ЖК «Дмитровский парк». Десятки припаркованных автомобилей практически ушли под воду.