Юрист объяснил, до которого часа можно шуметь в Новый год Юрист Гусятников: в новогоднюю ночь по закону «О тишине» нельзя шуметь начиная с 23 часов

Фото: shutterstock

Принципы закона «О тишине» распространяются и на новогоднюю ночь, таким образом с 23 часов 31 декабря до 7 утра 1 января шуметь запрещается, однако в каждом субъекте Российской Федерации интерпретация этой нормы может отличаться, сообщил «Газете.Ru» юрист Петр Гусятников. Например, в Самаре для ночи с 31 декабря на 1 января установлены другие правила — там можно шуметь до 3 часов ночи, рассказал эксперт.

Гусятников рассказал, что в Москве нормы закона о тишине распространяются и на новогоднюю ночь, а за его нарушение предполагается административная ответственность. При этом юрист отметил, что полиция редко привлекает нарушителей закона «О тишине» к ответственности в новогоднюю ночь. Он пояснил, что правоохранители обязаны приехать по вызову, если соседи пожаловались из-за шума, но, как правило, входят в положение, и все заканчивается коротким разговором.

Если соседи все же вызвали к вам наряд, а он обязан приехать по вызову, то не стоит вести себя с сотрудниками полиции грубо и оскорблять их. Они имеют полное право вас оштрафовать, но, если вы нормально с ними поговорите, скорее всего, они войдут в положение и просто уедут, пожелав вам хорошего праздника, — рассказал Гусятников.

Замначальника Главного управления МЧС по Москве Александр Бобров ранее напомнил о законе «О тишине», в рамках которого запрещается запускать пиротехнику после 23:00. Новогодняя ночь исключением не является. Бобров подчеркнул, что за нарушение закона грозит административная ответственность, не уточнив степень наказания.