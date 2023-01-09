Юрист объяснил денонсацию Россией конвенции об ответственности за коррупцию Юрист Хаминский заявил, что выход России из конвенции ГРЕКО не означает ослабление борьбы с коррупционными преступлениями

Фото: coe.int

Штаб-квартира ГРЕКО

Принятие закона о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию оформит де-юре прекращение сотрудничества с Россией, которое еще в прошлом году инициировала Группа государств против коррупции (ГРЕКО), управляющий орган Конвенции, сообщил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, выход из Конвенции не означает ослабление или прекращение борьбы с коррупциогенными преступлениями в самой России.

По сути, принятие закона оформит де-юре прекращение сотрудничества с Россией, которое инициировала Группа государств против коррупции (ГРЕКО), управляющий орган Конвенции, еще в прошлом году, — заявил Хаминский.

Он напомнил, что в марте 2022 года ГРЕКО ввела в отношении России откровенно дискриминационные меры, фактически лишив ее права голоса и возможности участвовать работе организации, оставив при этом обязанность отчитываться по исполнению программ Конвенции. При таких обстоятельствах сохранять членство в ГРЕКО было бы унизительным для государства.

Юрист заявил, что согласно статистике, опубликованной Генеральной прокуратурой, рост числа выявленных преступлений коррупционной направленности в 2021 году составил 16,5%. По данным МВД за 10 месяцев 2022 года аналогичный показатель по деяниям, относящимся к компетенции министерства, составил 2,5%, добавил он.

В виду того, что большая часть данного рода преступлений относится к подведомственности Следственного комитета, можно ожидать, что после подведения итогов 2022 года рост может составить более 10%, — считает Хаминский.

Юрист отметил, что увеличение числа выявленных преступлений говорит не о расползании коррупции по стране, а о повышении эффективности борьбы с ней.

И наличие или отсутствие членства в ГРЕКО на этот процесс никак не влияет, — резюмировал Хаминский.

В сентябре Россия вышла из Конвенции о защите прав человека. Тогда же РФ окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Суд больше не будет принимать новые жалобы против России, но продолжит рассматривать заявления, поданные до 16 сентября 2022 года.