Юрист объяснил дело ФНС в отношении умершего отца Киркорова Юрист Хаминский: долги Бедроса Киркорова перешли его сыну по наследству

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Певец Филипп Киркоров получил по наследству долги отца Бедроса Киркорова, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, исполнителю придется заплатить 31 тысячу рублей, чтобы закрыть имущественный вопрос.

Отечественное налоговое законодательство устанавливает, что в общем случае обязанность по уплате налогов прекращается со смертью гражданина. Однако задолженность умершего по имущественным налогам, таким как транспортный, земельный, налог на имущество, погашается наследниками в пределах стоимости наследственного имущества. С учетом того, что задолженность по налогам составляет всего 31 тысячу рублей, Филиппу Киркорову проще всего добровольно исполнить обязанность умершего отца и закрыть вопросы с долгами, — сказал Хаминский.

Юрист отметил, что до принятия наследства налоговая может обратиться в суд с требованиями, касающимися наследственного имущества. В таких случаях, по словам Хаминского, суд откладывает рассмотрение дела до того момента, когда наследники примут наследство.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Федеральная налоговая служба России подала в суд на покойного отца Филиппа Киркорова. Бедрос Филиппович скончался 18 марта, а 31 марта в суд поступило дело о задолженности по налогам в размере 31 тысячи рублей. Суд, по данным канала, отказал в принятии заявления.