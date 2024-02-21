Юрист объяснил, что стоит за звонками о бесплатной юридической помощи Адвокат Дубинин: за предложениями бесплатной помощи юристов стоит бизнес-схема

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К телефонным предложениям об оказании бесплатной юридической помощи нужно относиться настороженно, так как за подобными звонками стоит бизнес-модель псевдоюридических фирм, рассказал в беседе с Lenta.ru адвокат Олег Дубинин. По его словам, основным принципом таких схем является отъем денег у граждан под видом оказания юридических услуг.

«Юристы», которые звонят и под различными предлогами и пытаются заинтересовать вас приехать к ним в офис для решения той или иной проблемы — это сотрудники колл-центра, которых клиент никогда не увидит вживую. <...> Размер их зарплаты напрямую зависит от количества потенциальных клиентов, - объяснил специалист.

По его словам, если абонент заинтересовался услугами юриста, описал свою проблему и сообщил о необходимости ее решения, сотрудник колл-центра получает от 300 до трех тысяч рублей, а за приход клиента в офис — от 3 до 15 тысяч рублей, вне зависимости от конечного результата. В офисе клиент попадает в руки к так называемым юристам первичного приема. Эти люди фактически являются продавцами юридических услуг, как правило не имеющими юридической практики. Их основная задача - заключить договор на максимальную сумму, которую они смогут вытащить из клиента. Как правило, они стремятся взять с гражданина деньги «здесь и сейчас».

Вы должны понимать, что как только вы переступили порог юридической фирмы, без денег вас не отпустят, потому что для юристов вы уже «платный» клиент, - предупредил Дубинин.

И только на следующем этапе в игру вступает юрист-представитель, который действительно будет представлять интересы клиента в различных инстанциях за его деньги, добавил адвокат. Он уточнил, что сторонние колл-центры предлагают услуги не только псевдоюридических компаний, но и банков, медицинских центров, фитнес-клубов и так далее. Выявить такой колл-центр при разговоре можно, если ответить звонящему небанально, увести разговор от темы или задать встречный вопрос. Скорее всего, человек на другом конце провода просто положит трубку.

Ранее в российских силовых структурах сообщили об увеличении украинскими спецслужбами набора сотрудников для «колл-центров». Эти центры предположительно занимаются вымогательством денег у граждан России и стран СНГ.