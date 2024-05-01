Юрист объяснил, что грозит бардам Никитиным после обвинений в поддержке ВСУ Юрист Русяев: на бардов Никитиных могут завести уголовное дело за помощь Украине

Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Сергей Никитин

Бардов Сергея и Татьяну Никитиных могут обвинить в дискредитации Вооруженных сил РФ и финансировании экстремистской деятельности, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, если правоохранительным органам удастся доказать, что музыканты помогали ВСУ, на них могут завести уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Согласно ст. 20.3.3 КоАП РФ, публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, влекут наложение административного штрафа. Куда более серьезные обвинения касаются возможного финансирования Никитиными ВСУ путем перечисления средств от концертов. Это может подпадать под финансирование экстремистской деятельности и содействие террористической деятельности, — сказал Русяев.

Юрист напомнил, что музыкантов также обвинили в исполнении песен без разрешения авторов текстов. По словам эксперта, поэтесса Юнна Мориц, чьи песни исполняют барды на своих концертах, может потребовать возместить убытки через суд.

Если факты исполнения Никитиными песен на стихи Мориц без ее разрешения подтвердятся, это может быть квалифицировано как нарушение исключительного права автора. Мориц как правообладатель может потребовать через суд запретить Никитиным исполнять ее песни, а также взыскать с них компенсацию в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей или возмещения убытков в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения,— добавил Русяев.

Ранее актриса Яна Поплавская сообщила, что знаменитые в СССР барды Сергей и Татьяна Никитины, исполнявшие такие хиты, как «Большой секрет для маленькой компании» и «Под музыку Вивальди», перечисляют гонорары на помощь Украине. Она обратила внимание на анонс фестиваля с участием антироссийски настроенных артистов. В нем, по словам Поплавской, помимо актрисы Чулпан Хаматовой, поэтессы Веры Полозковой и певицы Манижи, были заявлены и барды Никитины.