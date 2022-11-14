Юрист не исключил двойную подоплеку казни «экс-вагнеровца» Нужина Юрист Хаминский: казнь «экс-вагнеровца» Нужина может быть инсценировкой СБУ

Фото: Sgt. Spencer Rhodes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Опубликованный в Сети видеоролик с казнью кувалдой, предположительно, экс-заключенного и бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина может быть инсценировкой Службы безопасности Украины с двойной подоплекой, заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Эксперт добавил, что версии о похищении Нужина из Киева с последующей расправой как предателя ЧВК — конспирология.

Такие конспирологические версии всегда принимаются пользователями на ура, при этом мало кто пытается досконально разобраться в произошедшем. Это могла быть инсценировка СБУ, ведь на видео нет прямого огневого контакта, как в зоне боевых действий. Сейчас идет информационная война — почему бы [украинцам] не заявить всему миру, что РФ засылает суперагентов в глубокий украинский тыл, чтобы похитить и казнить никому не нужного перебежчика-ренегата. Хотя такая операция настолько рискованная, насколько и бесполезная, — отметил Хаминский.

Накануне пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что ее владелец и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал словами «собаке — собачья смерть» публикацию в Telegram-каналах видео казни бывшего заключенного, россиянина Евгения Нужина, сдавшегося в плен ВСУ и заявившего о желании воевать против РФ. В Сети появилось видео, на котором мужчину, предположительно, являвшегося бойцом ЧВК «Вагнер», бьют по голове кувалдой.

Telegram-канал Grey Zone ранее сообщил, что Нужин попал в зону СВО в июле 2022 года. На видео сам мужчина заявляет, что добровольно сдался в плен украинским военным 4 сентября. Там, отмечает канал, он сразу начал раскрывать все известные ему данные. Свою сдачу в плен Нужин объяснял тем, что он не мог выступать против Украины, поскольку там у него живут родственники.