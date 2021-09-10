Юрист назвала тех, кто может сообщить о незаконной перепланировке

Жилищная инспекция узнаёт о незаконной перепланировке из жалоб соседей, управляющих компаний, а также людей из близкого окружения собственника, желающих ему отомстить. Об этом рассказала адвокат коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева в интервью РИА Новости.

На самом деле круг таких людей ограничен , и в зависимости от того, какие цели они преследуют, их можно разделить на две группы. Это те, кто пострадал от перепланировки и те, кто жаждет мести.

Из моей практики, наиболее часто о незаконной перепланировке доносят соседи, и они могут относиться к обеим группам: кому-то помешала припаркованная на клумбе или детской площадке машина, и он хочет отомстить соседям, а кто-то ощущает реальные негативные последствия от произведенных перепланировок. Бывало, что при перепланировке устанавливали камины, трубы которых выводили в вентиляцию, — рассказала юрист.

К тому же, заметила Токарева, неудачная перепланировка может привести к проблемам с отоплением или водоснабжением у соседей, а также обвалившемуся потолку.

Остальных категорий людей, которые могут заявить о незаконной перепланировке в инспекцию, куда меньше. Это может быть бывший муж, если после развода квартира досталась жене, претендовавшие на наследство родственники, а также бизнес-партнёры, используя жалобы как способ давления на оппонента или причинения ему неудобств. Банки и оценщики, которые владеют такой информацией, никогда не передают её контролирующим органам.

Незаконная перепланировка может выявиться и при приобретении квартиры покупателями в ипотеку, когда приходит оценщик, однако такая информация дальше документооборота банка не пойдёт: сложно себе представить, что банк будет жаловаться в жилинспекцию, максимум, что он сделает, — откажет в одобрении кредита и ипотеки, — пояснила адвокат.

Для того, чтобы в квартиру пришла жилищная инспекция, тоже нужно какое-то обращение. Закон не устанавливает регулярные проверки состояния жилых помещений. Право осматривать квартиры есть у управляющих компаний, но и то в случае шума, длительности работ и в зависимости от строительного мусора. При этом собственники и жильцы обязаны впускать в квартиру указанные организации.

Ранее сообщалось, что основаниями для выселения соседей могут служить систематические нарушения законных интересов жителей дома, а также действия, способствующие разрушению жилого помещения.