Юрист назвала способ повысить трудовой стаж за неучтенные периоды работы Юрист Рымкевич: дополнить сведения о трудовом стаже можно через Пенсионный фонд

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Трудовой стаж может быть не учтен полностью из-за работы в нестраховые периоды, а также работы до получения СНИЛС, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Анастасия Рымкевич. Она пояснила, что Пенсионный фонд РФ рассчитывает стаж из данных, которые видны на лицевом счете гражданина, а он открывается автоматически после выпуска СНИЛСа. При этом дополнить сведения о стаже может только сам гражданин, подав в ПФР заявление о корректировке сведений лицевого счета с документальными доказательствами, которые бы подтвердили неучтенные периоды, подчеркнула эксперт.

Для назначения пенсии Пенсионный фонд РФ по большей части опирается на данные, которые видны на лицевом счете гражданина. Этот счет есть у каждого человека: он открывается автоматически, как только выдается СНИЛС. Поэтому часть данных о трудовом стаже может отсутствовать — почти наверняка, если человек работал до получения СНИЛСа или в нестраховой период, — объясняет Рымкевич.

Юрист рассказала, что в Пенсионный фонд РФ не попадают сведения за время военной службы. Без стажа может оказаться и женщина, которая находилась в декрете до полутора лет без трудоустройства или жила с мужем-военнослужащим в военной части. Также эксперт посоветовала следить за учетом стажа тем, кто ухаживает за инвалидами первой группы.

Депутат Нина Останина ранее заявила, что идея уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов-одиночек заслуживает уважения и поддержки. В то же время депутат напомнила про законопроект о государственной поддержке многодетных семей, в котором данное предложение уже прописано. Она добавила, что если инициатива Волынец получит поддержку, то в Госдуме рассмотрят этот вопрос отдельно в первоочередном порядке.