Юрист назвала самые распространённые ошибки, ведущие к потере наследства
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
03:55, 18 июля 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Россияне чаще всего совершают две ошибки, из-за которых лишаются наследства. Первая — это пропуск сроков на вступление в наследство, рассказала замгендиректора юридической компании Светлана Петропольская агентству ПРАЙМ.
Люди ошибочно думают, что смогут прийти к нотариусу уже спустя шесть месяцев и вступить в наследство. Однако это не так, закон строго регламентирует сроки, — отметила специалист.
Вторая причина потери наследства — недостойное поведение по отношению к наследодателю. Недопустимо для получения материальных благ использовать угрозы, моральное давление, оскорбления. Это могут заметить соседи, соцработники, другие люди.
В итоге наследство оспаривается в суде, наследник признаётся не достойным, наследственная масса распределяется в пользу других наследников, — заключила юрист.
Ранее сообщалось, что не только вступить в наследство, но и получить ряд выплат можно после смерти близкого человека. В первую очередь речь идёт о трудовой и накопительной пенсии, которую успел заработать покойный.