Юрист назвала отличия между выходными и нерабочими днями

https://static.news.ru/photo/69c8dde0-a496-11eb-b9d6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист правового центра «Человек и закон» Елизавета Владимирова заявила, что понятия «выходные» и «нерабочие дни» отличаются подходом к оплате труда тех, кто работает в такие дни. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «360».

В Трудовом кодексе РФ существует норма на случай выхода сотрудника на работу в выходные дни, отметила юрист. В частности, работа в выходные оплачивается по удвоенной или повышенной ставке. Сотрудник при необходимости может через суд требовать компенсацию от работодателя.

Такая норма предусмотрена, что выход на работу в выходные и праздничные дни фиксируется по другой ставке, — указала эксперт.

Она уточнила, что, когда речь идёт о нерабочих днях, вопрос об особой оплате решается на усмотрение работодателя.

Ранее стало известно, что указ президента РФ Владимира Путина об объявлении нерабочими дней с 4 по 7 мая снова содержит нормы, не прописанные в Трудовом кодексе. В нём до сих пор нет понятия «нерабочие дни с сохранением зарплаты», отмечают юристы, опрошенные РБК. Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов считает, что при реализации последнего указа Путина придётся руководствоваться нормами, которые были введены в 2020 году в указах президента, связанных с пандемией.