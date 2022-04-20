Юрист назвала основную причину ссор и разногласий в семье

Основная причина конфликтов в семье обычно заключается в том, что её члены продолжают думать только о своих интересах и «тянуть одеяло» в свою сторону, считает юрист Ольга Митрофанова. По её мнению, людям нужно учиться достигать компромиссов со свомии близкими, пишет «Слово и Дело».

Внутренняя причина всегда, на мой взгляд, одна — психологическая. Это проблема в том, что люди, создавая семью, продолжают держать фокус внимания на своих интересах и вот это одеяло на себя перетягивать. А когда создаётся семья, то интересы становятся общими. И вот тут нужно учиться всегда достигать компромисса, потому что семья — это работа, — пояснила Митрофанова.

Она выразила убеждённость в том, что финансовые трудности и другие проблемы могут как укрепить отношения, так и стать причиной их конца. Митрофанова посоветовала россиянам в таких ситуациях забыть на время о личных интересах и подумать о сохранении семьи. По её мнению, людям не стоит бояться обращаться за помощью к психологу при необходимости.

Ранее независимый финансовый эксперт Александр Патешман заявил: чтобы сохранить и приумножить семейный бюджет, необходимо следовать четырём правилам: копить на определённую цель, хранить деньги в валюте, планировать траты и осуществлять выгодные инвестиции.