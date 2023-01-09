Юрист назвал возможное наказание Смольянинова за слова об осетинском актере Юрист Аграновский: Смольянинова могут привлечь к ответственности за слова

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актер Артур Смольянинов

Актера Артура Смольянинова могут привлечь к уголовной ответственности по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижения человеческого достоинства из-за его «злобных» высказываний о России и его коллеге из Северной Осетии Сослане Фидарове, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Дмитрий Аграновский. Он отметил, что чтобы дать взвешенную оценку словам и деятельности Смольянинова придется доработать российское законодательство. По мнению эксперта, артистов, делающих заявления в экстремистском духе, следует лишать возможности зарабатывать в России.

Люди, которые высказываются в экстремистском духе, должны быть лишены возможности получать контракты в России, зарабатывать в стране деньги. В этом плане тоже есть, о чем задуматься законодателям, — полагает Аграновский.

Юрист считает, что высказывания Смолянинова имеют целью «сколотить политический капиталец» для того, чтобы облегчить себе жизнь в Латвии, куда он уехал после начала СВО.

Актер Артур Смольянинов ранее заявил, что если бы участвовал в военном конфликте, то только на стороне Украины. Он заявил, что «без всякого сомнения» стрелял бы в своего коллегу по фильму «9 рота» из Северной Осетии Сослана Фидарова, который сейчас находится в зоне СВО. Также он высказал мнение, что его не волнует, в какой форме останется Россия, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел».