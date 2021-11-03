Юрист назвал водителям предметы, за провоз которых возможен штраф

Юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Александр Спесивцев напомнил водителям, что перевозка в салоне автомобиля некоторых грузов и предметов запрещена законом. В частности, штраф ждёт автовладельца, если в салоне окажутся оружие или более 10 литров немаркированного алкоголя, отметил специалист в беседе с агентством ПРАЙМ.

Спесивцев подчеркнул , что за нарушение правил перевозки оружия и патронов штраф может составить от тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Пневматический пистолет без разрешения на хранение, ношение и перевозку пневматического оружия можно возить, только если его дульная энергия не выше 7,5 Дж. При этом такое оружие должно быть не заряжено, а баллон со сжатым воздухом должен быть снят, — уточнил юрист.

Он добавил, что более мощные пистолеты считаются спортивным оружием, и перевозить их можно, если есть документ, подтверждающий занятие спортом, связанным со стрельбой.

Что касается немаркированного алкоголя, то за провоз более 10 литров на человека предусмотрен штраф от трёх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, напомнил Спесивцев.

По его словам, штраф и иные санкции возможны за провоз самовольно выкопанных деревьев и кустарников, а также за мясо и туши животных, добытых браконьерским путём.

Ранее стало известно, что в начале ноября ГИБДД проводит ряд проверок на дорогах. В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций. Их целью является выявление нетрезвых водителей и пресечение нарушений правил дорожного движения.