Юрист назвал вероятные условия лишения Тимура Иванова имущества и звания Юрист Русяев: Тимура Иванова могут лишить звания и конфисковать имущество

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Дом Тимура Иванова

Юрист Илья Русяев предположил в разговоре с NEWS.ru, что задержанного по делу о взятках замминистра обороны Тимура Иванова могут лишить специального воинского звания, классного чина и государственных наград. Собеседник объяснил: при назначении наказания суд учтет степень общественной опасности вменяемого Иванову преступления.

При назначении наказания суд учтет характер и степень общественной опасности преступления, личность подозреваемого. Согласно ст. 48 УК РФ суд может назначить дополнительное наказание в виде лишения специального воинского звания, классного чина и госнаград. Это возможно исключительно при осуждении за тяжкие и особо тяжкие преступления, к которым относится взятка в особо крупном размере, — считает Русяев.

По его словам, если докажут, что взятка получена в интересах юридического лица, то к фигуранту уголовного дела «может быть применена ответственность по ст. 19.28 КоАП РФ в виде крупных штрафов вплоть до 100-кратной суммы незаконного вознаграждения с возможной конфискацией имущества».

Ранее замминистра обороны России Тимур Иванов, выступая в суде, заявил, что не признает своей вины. По данным Telegram-канала Mash, ему вменяют получение взятки в особо крупном размере, однако сама сумма следствием пока не была названа.

Политолог Сергей Марков предположил, что есть несколько версий причин задержания Тимура Иванова. Первую он охарактеризовал как «борьбу башен, подкоп под министра», пояснив, что это версия конспирологов. По «версии военкоров», как пишет Марков, Иванова могли задержать, так как «человек потерял берега». Согласно третьей версии, произошедшее — это сигнал тем, кто хочет воспользоваться большим потоком средств в оборонный сектор.