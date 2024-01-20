Юрист назвал условие признания невиновности выкинувшего кота проводника Юрист Хаминский: выкинувшая кота проводница могла действовать по ситуации

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Проводница поезда, выкинувшая на мороз кота, могла действовать по ситуации, не зная о наличии животного в вагоне, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, этот и другие аспекты, которые раскроются в ходе проверки, могут подтвердить невиновность женщины. С другой стороны, отметил эксперт, до сегодняшнего момента отсутствовал факт причинения ущерба. Между тем утром 20 января хозяйка животного сообщила о его смерти.

Правоохранители должны проверить ее поступок на такие уголовно наказуемые составы, как самоуправство (ст. 330 УК РФ, арест до шести месяцев), умышленная или по неосторожности порча имущества (ст. 167, ст. 168 УК РФ, лишение свободы на срок до одного или двух лет), а также халатность (ст. 293 УК РФ, арест до трех месяцев). Как неоднократно заявлялось ранее, говорить о статье о жестоком обращении с животными пока не приходится ввиду отсутствия прямого умысла, — говорит Хаминский.

Как отметил юрист, если кот ехал с проездным документом именно в том вагоне, который обслуживала злосчастная проводница, то она должна была об этом знать. А разговоры, что увидев кота, она пошла по купе расспрашивать пассажиров, он назвал пустыми отговорками.

Возможно, на Твикса был оформлен билет, но при посадке в вагон не был предъявлен и пассажир проследовал в купе, не предупреждая о наличии особого груза. Сегодня многие переноски для мелких животных практически не отличаются от обычных сумок, и проводник могла этого не заметить, — поясняет он.

Также, по словам юриста, допустима ситуация, что кот ехал в соседнем вагоне, и проводник просто не могла знать о наличии четвероногого пассажира. Нахождение в вагонах поезда безнадзорных животных не допускается, и сотрудница РЖД могла действовать по ситуации, констатирует он.

Ранее сообщалось, что выброшенного на холод кота Твикса в Кирове ищут более 300 волонтеров. Хозяйка питомца пообещала выплатить 30 тысяч рублей вознаграждения за информацию о любимце. Утром 20 января она заявила, что волонтеры нашли животное мертвым.