Юрист назвал товары, которые нельзя везти из-за границы Юрист: вывоз некоторых сувениров из-за границы может обернуться уголовным делом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Желание привезти сувениры из проведенного за рубежом отпуска может обернуться штрафом или уголовным преследованием, сообщил в беседе с радио Sputnik юрист Александр Байбородин. По его словам, список запрещенных к вывозу товаров следует уточнять на сайте соответствующего органа власти нужной страны, у туроператора или гида.

Глава компании «Юристы для турбизнеса „Байбородин и партнеры“» напомнил, что в некоторых странах действуют ограничения на вывоз изделий из материалов растительного и животного происхождения.

Большинство путешественников знают, что за вывоз коралла из Египта штраф может составлять $1000 и выше. Похожие правила, касающиеся кораллов и ракушек, действуют и в Турции, но они не так широко известны, — рассказал юрист.

Он добавил, что в любой стране запрещен или подлежит декларированию вывоз сувениров из крокодиловой кожи и слоновой кости. Эти же правила касаются антиквариата.

Ряд приобретений может создать проблемы при въезде в Россию, уточнил Байбородин. Он указал на сувениры, созданные с использованием марихуаны — это могут быть даже шампуни, масла, духи, кремы. В этом случае на упаковке товара изображают листочек каннабиса. Также, отметил юрист, наркотическое вещество может входить в состав импортных лекарств, что создаст проблемы на таможне. Следует убедиться, что препарат разрешен к ввозу в Россию, посоветовал Байбородин.

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