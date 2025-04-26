Юрист назвал статью УК, по которой могут переквалифицировать дело Москалика Юрист Хаминский: гибель генерала Москалика могут признать терактом

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Уголовное дело по факту гибели замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут признать терактом, заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Эксперт напомнил, что сейчас СК РФ расследует данное дело по статьям 105 и 222.1 (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).

Сам способ совершения преступления соответствует признакам, установленным статьей 205 УК РФ «Террористический акт». После проведения соответствующих исследований и экспертиз преступление будет переквалифицировано именно по этой статье. Виновные по этой статье могут получить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, — считает Хаминский.

Взрыв, унесший жизнь заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, произошел утром 25 апреля возле многоквартирного дома на улице Нестерова. На воздух взлетела припаркованная машина. По одной из версий, в авто могло сдетонировать самодельное взрывное устройство. Согласно второму предположению, в иномарке была установлена бомба с поражающими элементами.

Военкор Александр Сладков обратил внимание, что подрыв автомобиля в Балашихе оказался крупнейшей диверсионной атакой Запада за первую четверть XXI века или за всю новейшую историю России. Также он предположил, что за убийством могут стоять Великобритания и Украина.

После случившегося пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что украинские власти с помощью этого преступления в очередной раз продемонстрировали свою истинную сущность. Москва должна быть начеку на фоне возможных переговоров с Киевом, добавил он.