Юрист назвал срок, который грозит экс-главе петербургской Федерации борьбы

Бывший руководитель Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимир Кулибаба может быть приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве 1993 года, если его вина будет доказана, заявил адвокат по уголовным делам Максим Калинов. Он уточнил, что наказание для подозреваемого изберут по уголовному кодексу, который действовал на момент совершения преступления, пишет «Газета.Ru».

Также нужно отметить, что в настоящее время наказание за убийство (статья 105 УК РФ) исчисляется сроком от шести до 15 лет лишения свободы. Но если Владимир Кулибаба будет признан виновным в совершении преступления, то он будет нести ответственность по уголовному кодексу, действовавшему на 1993 год, а не по нынешнему, который действует с 1996 года — таковы нормы закона, — пояснил Калинов.

Он уточнил, что раз речь идёт о 102 статье УК РФ, то это говорит об убийстве при отягчающих обстоятельствах: например, при сокрытии другого преступления или с использованием служебного положения. По словам эксперта, в то время за подобное правонарушение предусматривалась либо смертная казнь, либо от восьми до 15 лет лишения свободы. Это означает, что сейчас Кулибабе может грозить до 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

Ранее в Петербурге по подозрению в заказном убийстве был задержан Владимир Кулибаба, бывший помощник председателя Олимпийского комитета. Его также считают «правой рукой» криминального авторитета Кости Могилы.