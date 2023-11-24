Юрист рассказал, что грозит жившей с трупами детей псковитянке Юрист Хаминский: жившей с трупами детей псковитянке грозит больше 20 лет колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наказание, которое грозит жившей с трупами своих детей псковитянке, будет зависеть от того, как следствие квалифицирует ее действия, сообщил в разговоре с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, прежде всего специалистам необходимо установить обстоятельства гибели несовершеннолетних. Если следователи придут к выводу, что женщина напрямую причастна к их смерти и действовала умышленно, то ей грозит больше 20 лет колонии, отметил он.

Если подозреваемая причинила смерть детям по неосторожности, то за такое деяние наступает уголовная ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы, — пояснил юрист.

Если же следствие установит, что смерти детей предшествовало истязание голодом или систематические побои, то действия задержанной квалифицируют по ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание», добавил Хаминский. По ней предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. По его словам, еще один год лишения свободы может быть присужден за оставление детей в опасности по ст. 126 УК РФ.

Но если экспертиза установит, что дети лишились жизни вследствие умышленных действий, то это ч. 2 ст. 105 УК РФ. Даже если суд примет во внимание наличие у подозреваемой на иждивении иных малолетних детей и пожилой матери, то вместо максимальных для женщин в России 20 лет тюрьмы в совокупности с описанными выше составами, которые могут оказаться самостоятельными преступлениями, срок окажется значительно больше, — подчеркнул эксперт.

При этом Хаминский не исключил, что задержанная может избежать наказания в виде лишения свободы, если судебная психиатрическая экспертиза признает ее невменяемой. В этом случае ей назначат принудительное лечение в психиатрическом стационаре, рассказал он.

В Псковской области ранее задержали местную жительницу по подозрению в убийстве троих своих детей. О преступлении правоохранителям заявила бабушка детей. Тела двух мальчиков она нашла на двухъярусной кровати, а труп восьмилетней девочки находился в деревенском доме. По предварительным данным, женщина прожила с трупами три месяца и скрывала их смерть, чтобы не потерять пособия от государства.