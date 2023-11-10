Юрист назвал способы засудить автовладельцев, «скручивающих» пробег Юрист Хаминский: «скрутку» автопробега можно квалифицировать как мошенничество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Такое явление, как «скрутка» реального пробега автомобиля, существует столько же, сколько и авторынок, заявил в разговоре с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, зачастую этим занимается не владелец, а частные перекупщики или даже официальные автосалоны. При этом такие действия можно квалифицировать как мошенничество, отметил эксперт.

Хаминский объяснил, что небольшой пробег часто является решающим фактором при покупке автомобиля, но разного рода умельцы могут отполировать машину с пробегом в 300 тысяч км настолько, что она будет выглядеть так, словно проехала 50 тысяч. В то же время износ кузова, двигателя и трансмиссии все равно останется прежним, добавил он.

Возникает вопрос: можно ли привлечь недобросовестного продавца к ответственности? Оказывается, можно. Скрутка реального пробега есть ни что иное, как обман и злоупотребление доверием, а дополнительный бонус продавца — нанесенный покупателю ущерб. И за это в Уголовном кодексе имеется ст. 159 «Мошенничество». Если незаконный «навар» продавца оказался значительным для покупателя, продавцу грозит до пяти лет лишения свободы, крупным, то есть превышающим 250 тыс. рублей — до шести лет, особо крупным, более 1 млн рублей — до 10 лет, — рассказал юрист.

Хаминский посоветовал водителям перед покупкой автомобиля проверять его историю в одном из платных сервисов, а также проводить диагностику на станции техобслуживания. Также необходимо в обязательном порядке прописать автопробег в договоре купли-продажи и сохранить текст объявления и адрес интернет-страницы.

И тогда любой обман окажется историей с плохим концом для обманщика, — заключил эксперт.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что принятый Госдумой в первом чтении законопроект об исключении ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации машины, облегчит жизнь автомобилистов. По его словам, такое решение связано с грядущей автоматизацией процесса получения полиса в России.