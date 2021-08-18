Юрист назвал способы общения с коллекторами

Общение с коллекторами должно быть спокойное. Если они начинают давить или угрожать, то нужно обратиться в службу судебных приставов, которая осуществляет контроль за деятельностью коллекторов. Об этом Pravda.Ru сообщает эксперт ОНФ Вячеслав Курилин.

Если же дело доходит до реальных угроз или физического воздействия, то это уже повод для обращения в полицию, отмечает эксперт.

Бывает, что коллекторы просят подписать отступные, где при оплате 10% долга прощается остальной. При подписании такого соглашения в договоре обязательно должна быть строчка о том, что при оплате части долга остальной будет списан, — делится специалист.

В свою очередь коллекторские организации могут звонить или присылать СМС, а также организовывать личные встречи. Но если гражданин против всего этого, то ему стоит написать соответствующее заявление, чтобы отказаться от любого взаимодействия. В таком случае единственным вариантом для общения с должником становится обращение в суд и далее к приставам, рассказывает Курилин.

В любом случае, необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Для коллекторов главное — вывести человека из равновесия и заставить совершать глупые и необдуманные действия, резюмировал эксперт.

Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская выступила против инициативы Минстроя по привлечению коллекторов для возврата долгов по коммунальным услугам. Эта мера не поможет в некоторых жизненных обстоятельствах.