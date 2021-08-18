Юрист назвал способы общения с коллекторами

Общение с коллекторами должно быть спокойное. Если они начинают давить или угрожать, то нужно
Если же дело доходит до реальных угроз или физического воздействия, то это уже повод для обращения в полицию, отмечает эксперт.
Бывает, что коллекторы просят подписать отступные, где при оплате 10% долга прощается остальной. При подписании такого соглашения в договоре обязательно должна быть строчка о том, что при оплате части долга остальной будет списан, — делится специалист.
В свою очередь коллекторские организации могут звонить или присылать СМС, а также организовывать личные встречи. Но если гражданин против всего этого, то ему стоит написать соответствующее заявление, чтобы отказаться от любого взаимодействия. В таком случае единственным вариантом для общения с должником становится обращение в суд и далее к приставам, рассказывает Курилин.
В любом случае, необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Для коллекторов главное — вывести человека из равновесия и заставить совершать глупые и необдуманные действия, резюмировал эксперт.
Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская выступила против инициативы Минстроя по привлечению коллекторов для возврата долгов по коммунальным услугам. Эта мера не поможет в некоторых жизненных обстоятельствах.