Юрист назвал способ выяснить судьбу спецназовца Ульмана Юрист Русяев: за информацией об Ульмане нужно обращаться в СК или Минобороны

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Юрист Илья Русяев заявил NEWS.ru, что родственники бывшего командира группы спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) капитана Эдуарда Ульмана имеют право знать правду о его судьбе. Он утверждает, что семье военного нужно обратиться в Следственный комитет РФ, Минобороны России, военную прокуратуру. Правоохранительные органы проведут проверку и направят ответ в течение 30 суток.

Родственники имеют право знать правду. Первым делом семье следует обратиться с официальным заявлением о безвестном исчезновении в Следственный комитет РФ. В заявлении необходимо изложить все известные обстоятельства дела Ульмана, включая недавнюю информацию о его возможной гибели на Украине, — объяснил эксперт.

Русяев также отметил, что профильные ведомства могут предоставить сведения о последних известных им фактах об Ульмане после его исчезновения перед оглашением приговора в 2007 году. Он также поинтересовался, почему семья бывшего спецназовца, столько лет молчала о его исчезновении.

Тем не менее, если официальные каналы не принесут нужных результатов, семье не стоит опускать руки. Они могут обратиться к уполномоченному по правам человека в РФ. В случае подтверждения факта гибели Ульмана в 2007 году, семья может запросить от властей официальное документальное подтверждение этого события с указанием всех деталей, — добавил он.

Ранее зампредседателя общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова заявила, что семья Ульмана отрицает его участие в военной спецоперации и гибель на фронте. По ее словам, супруга военного утверждает, что он умер еще в 2007 году.

Информацию о гибели Ульмана в зоне СВО сообщили в издании «Новая Бурятия». При каких обстоятельствах он погиб и когда он попал в зону военных действий, не уточняется. Известно, что в 2007 году Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил Ульмана к 14 годам лишения свободы по делу об убийстве мирных жителей Чечни. Спецназовец и двое фигурантов из трех пропали до вынесения приговора.