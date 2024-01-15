Юрист назвал способ вернуть деньги за бракованную обувь Юрист Недзвецкий: гарантийный талон поможет вернуть деньги за бракованную обувь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гарантийный талон является основным документом, по которому при обнаружении дефекта в купленной обуви можно потребовать от магазина возврата денег или обмена товара, рассказал в беседе с aif.ru председатель Московского общества защиты потребителей юрист Антон Недзвецкий. По его словам, в некоторых случаях закон позволяет вернуть деньги, даже если обувь оказалась испорчена самим покупателем.

Оплачивая подходящую пару обуви, не забывайте проверить наличие информации о гарантийном сроке. Это может быть гарантийный талон или памятка, заверенные печатью продавца, сведения о гарантии также могут быть указаны в чеке, — объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что при продаже обуви магазин должен ознакомить покупателя с правилами эксплуатации и ухода за ней. Поэтому магазин также ответственен за недостатки, образовавшиеся в связи с отсутствием у потребителя необходимой информации. Так, если обувь сушилась у батареи и потрескалась, то продавец, не давший никаких рекомендаций по уходу, должен отвечать за такие недостатки, пояснил юрист.

По словам специалиста, если производственный брак был обнаружен в течение гарантийного срока, покупатель вправе потребовать от продавца заменить некачественную пару на новую, качественную, либо заменить на обувь другой марки или модели с соответствующим перерасчетом покупной цены. Кроме того, можно получить бесплатный ремонт обуви, возмещение расходов на ремонт либо потребовать возврата уплаченной суммы.

Ранее врач-травматолог Андрей Литвиненко рассказал, что зимняя обувь не должна быть скользкой или на большом каблуке. По его словам, правильная обувь предотвращает травмы при ходьбе по льду, поэтому при выборе важно обратить внимание на подошву.