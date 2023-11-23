Юрист назвал способ получить алименты в случае отказа мужчины от отцовства Юрист Забельский: суд может признать отцовство по показаниям свидетелей

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Если мужчина, фактически являющийся отцом ребенка, не вписан в свидетельство о рождении, то взыскание с него алиментов возможно только после установления отцовства, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» юрист Артем Забельский. По его словам, если мужчина отказывается признать ребенка своим, отцовство может быть установлено в судебном порядке, в том числе по показаниям свидетелей.

Как пояснил эксперт, для доказательства отцовства, помимо свидетельских показаний, могут также использоваться фото- и видеоматериалы, подтверждающие факт отношений истца и ответчика. Также судом может быть назначено проведение молекулярно-генетической экспертизы (ДНК-теста).

Действующее законодательство позволяет одним действием подать иск об установлении отцовства и назначении алиментов. Данный иск может быть подан в районный суд как по месту регистрации ответчика, так и по месту регистрации истца, — отметил специалист.

Если мужчина не отказывается признать отцовство ребенка, достаточно подать в ЗАГС соответствующее заявление, продолжил юрист. Однако в случае отказа, а также если мужчина уклоняется от проведения назначенных судом экспертиз и игнорирует повестки на судебные заседания, закон находится на стороне истца, подчеркнул Забельский.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала мнение, что идея о введении государственных гарантий выплаты долгов по алиментам вряд ли может быть реализована. Депутат отметила, что это не получится ввиду дефицитности федерального бюджета.