Юрист назвал штрафы для владельцев дачных участков

С началом нового дачного сезона садоводам могут грозить штрафы за разросшийся борщевик, порчу земли, разведение костров и нецелевое использование участка, рассказал URA.RU заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев. Однако произвольная проверка, результатом которой могут стать штрафы, по закону невозможна.

По словам Шутова, отсутствие борьбы с борщевиком приводит к тому, что он начинает распространяться на остальные участки. Поэтому в законодательстве предусмотрены штрафы за подобное нарушение в размере от двух до пяти тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 50 тысяч для должностных лиц и от 150 тысяч до миллиона рублей — для юридических лиц.

За порчу земли дачникам грозят штрафы до пяти тысяч рублей, а за нарушение пожарной безопасности — от двух до трёх тысяч рублей. Размер штрафа за нецелевое использование земли зависит от кадастровой стоимости и может составлять от 0,5% до 2% стоимости участка. В то же время владельцев могут проверить на нарушения только при наличии жалоб от соседей.

Если соседи скажут, что вы используете свой участок как свалку, тогда и за использование не по назначению, и [за]незаконную предпринимательскую деятельность может быть [штраф], — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что штраф можно получить даже за жарку шашлыка на собственном участке, если жарить его неправильно. Так, расстояние от мангала до ближайшей постройки должно быть более пяти метров, а на два метра вокруг не должно быть горючего мусора. Штраф для нарушителей в период особого противопожарного режима составит до четырёх тысяч рублей, должностное лицо при этом заплатит до 30 тысяч. Если начался пожар и кто-то пострадал, штраф будет равен одному миллиону рублей.

Также дачники, которые собирают прошлогоднюю траву, должны помнить, что жечь мусор нужно либо в специальной яме, глубина которой должна быть не менее 30 см, а диаметр — не менее одного метра, либо в неповреждённой металлической ёмкости объёмом не менее одного кубометра. Яму или бочку нужно установить в 50 метрах от зданий или хозпостроек, а в 100 метрах от неё не должно быть хвойного леса или отдельных деревьев.

