Юрист назвал штраф, который грозит организаторам экскурсии по Неглинке Юрист Русяев: организаторам экскурсии по Неглинке грозит штраф в 50 млн рублей

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Оперативные службы в районе парка «Зарядье», где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров

Турфирме-организатору и другим причастным лицам к гибели восьми человек во время экскурсии по Неглинке в Москве грозят штрафы в размере 15-50 млн рублей, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он подчеркнул, что подозреваемым грозит уголовная ответственность согласно ч.3. ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Турфирме-организатору, а также иным причастным грозит ч. 3 ст. 238 УК РФ, а именно лишение свободы на срок до 10 лет. Помимо этого, к фирме и виновным лицам предъявят многомиллионные иски, которые будут удовлетворены на общую сумму от 15 до 50 миллионов рублей, — добавил Русяев.

По его словам, все профессиональные диггеры знают, что во время ливней в Москве все подземные коммуникации затапливаются, и образуется сильное течение в канализации, где вряд ли выживет подготовленный пловец.

В действиях этих лиц усматривается преступление, совершенное с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий или бездействия, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично, — подытожил Русяев.

Трагедия в коллекторе Неглинки произошла в минувшее воскресенье, 20 августа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, во время самоорганизованного спуска в водосток погибли восемь человек. По предварительным данным, одним из найденных мертвыми стал гид, который вел группу в подземелье. Согласно маршруту туристов, диггеры начали свой путь в кирпичном коллекторе 1906 года на Олимпийском проспекте.

Гид группы Константин Филиппов перестал выходить на связь в районе станции метро «Трубная». Эксперты считают, что причиной гибели диггеров стал сильный ливень, затопивший коллекторы водой.

Организатор экскурсии по коллекторам был задержан. Речь идет о Никите Дубасе, которого ранее привезли из Санкт-Петербурга в Москву на допрос. Помимо него полиция задержала генерального директора фирмы «Спутник» Александра Кима. Его компания продавала билеты на экскурсию по подземным коллекторам Неглинки.