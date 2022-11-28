Юрист назвал «путем в пропасть» дистанционную торговлю спиртным в России Юрист Хаминский: дистанционной торговлей спиртным могут воспользоваться несовершеннолетние

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Покупкой алкоголя дистанционно, если данный законопроект примут, могут воспользоваться несовершеннолетние россияне, что спровоцирует рост потребления спиртного детьми, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, подростки смогут оформлять заказы, используя аккаунты родителей или дедушек и бабушек. Эксперт подчеркнул, что подобное нововведение создаст угрозу общественному порядку, не позволит ЕГАИС нормально функционировать и станет «путем в пропасть».

Дистанционная продажа алкоголя — путь в пропасть для РФ. Во-первых, не позволит собирать налоги. Во-вторых, угрожает общественному порядку — хулиганство чаще совершается пьяными людьми. В-третьих, нарушит работу ЕГАИС, где отражается не только бутылка, а каждая рюмка проданная в баре. Также дистанционка сделает спиртное доступным для несовершеннолетних через аккаунты взрослых — родителей или дедушек с бабушками, — добавил Хаминский.

Ранее глава компании Максим Акимов в беседе с РБК рассказал, что «Почта России» запустит эксперимент по онлайн-продаже вина в апреле 2023 года. По его словам, соответствующий законопроект о дистанционной торговле винными изделиями, которая будет разрешена исключительно «Почте России», находится на рассмотрении.

Впервые идею провести эксперимент по продаже алкоголя «Почтой России» озвучил в мае 2021 года президент страны Владимир Путин. В связи с этим был создан законопроект «О проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи вина, крепленого вина, игристого вина из винограда, выращенного на территории России, с использованием специализированного сайта АО „Почта России“ в интернете». В настоящее время в него до сих пор вносятся коррективы.