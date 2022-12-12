Юрист назвал причину признания Макаревича иноагентом Чиков: Макаревича признали иноагентом за пропаганду девиантного поведения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Минюст признал певца Андрея Макаревича иноагентом с подачи Главного управления (ГУ) по противодействию экстремизму МВД России (Центр «Э») за пропаганду девиантного поведения, написал адвокат Павел Чиков. В своем Telegram-канале он уточнил, что Цэнтр «Э» отправил в министерство материалы, в которых содержатся публикации и интервью с участием Макаревича на политические темы.

Управление установило, что в большинстве публикаций Макаревич сравнивает РФ с нацистской Германией, дает негативную оценку СВО на Украине, а также решениям, принимаемым госорганами России.

Доводы административного истца, суд находит несостоятельным, поскольку комплексный анализ материалов, распространяемых Макаревичем А.В., позволяет сделать вывод о намеренном воздействии указанного лица на аудиторию с целью пропаганды девиантной модели поведения, не соответствующей государственной политике РФ, — добавил Чиков.

Он уточнил, что интересы Макаревича в суде представляет адвокат Александр Передрук. Решение суда по признанию певца иностранным агентом, как указал юрист, было обжаловано.

Ранее представитель пресс-службы Министерства культуры сообщил, что не разрабатывает никаких законопроектов о лишении государственных наград звезд, уехавших из России. Он уточнил, что отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает.