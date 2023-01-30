Юрист назвал порядок действий при несоответствии цены на кассе Юрист Мирзеханов: при несоответствии цены на кассе и на ценнике нужно составить претензию

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Если на кассе продавец отказывается пробивать вещь или продукт по той стоимости, которая указана на ценнике, необходимо оставить письменную претензию в двух копиях, рассказал член Ассоциации юристов России Руслан Мирзеханов. В беседе с «Невскими новостями» эксперт объяснил, что одну копию нужно оставить в магазине, а вторую забрать с собой. При этом на каждой претензии должна быть указана дата и информация о лице, принявшем ее, подпись и печать организации.

Если в магазине на кассе возникло разногласие из-за цены товара, необходимо тут же вернуться к витрине, где он был размещен, сфотографировать ценник. Если продавец отказывается продать товар по стоимости, указанной на ценнике, можно здесь же потребовать встречи с руководителем торговой точки, а также написать письменную претензию, — назвал порядок действий юрист.

Права покупателя в такой ситуации защищаются статьей 22 закона «О защите прав потребителей». Согласно этой статье продавец будет обязан ответить на претензию в течение 10 дней. В жалобе должно быть указано требование вернуть разницу в стоимости между реальной и указанной на ценнике.

Ранее доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Оксана Гончаренко рассказала о «золотых полках» в магазинах. По ее словам, на такие полки выкладывается самые дорогие товары, они располагаются на высоте 1,2–1,7 метра от пола и находятся на уровне глаз и рук покупателей.