Юрист назвал основной способ мошенничества при продажах квартир

Основной способ обмана у чёрных риелторов — перепродажа квартир умерших владельцев. Об этом «Российской газете» рассказал адвокат Рамиль Гизатуллин, который защищает интересы пострадавших от мошенников.

В многофункциональных центрах, где чаще всего оформляют сделки купли-продажи, нет устройств для обнаружения поддельных паспортов, и аферисты этим пользуются. Они вклеивают в чужие паспорта свои фотографии.

Пострадать от такой схемы можно, даже если взять ипотечный кредит, хотя вроде бы банки должны всё проверить.

Чтобы защититься от обмана, Гизатуллин рекомендует не только запрашивать выписки из ЕГРН, но и проверять продавца и предыдущих владельцев, не проходят ли они по судебным делам.

Это легко сделать через официальный сайт суда того района, где находится квартира, набрав в поисковике фамилии этих лиц. Стоит поговорить с соседями по дому, — сказал адвокат.

Начальник отдела правового обеспечения регионального Росреестра Сергей Мережников посоветовал обращать внимание на частую, два-три раза в год, перепродажу квартиры.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества со школьными выплатами.