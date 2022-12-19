Юрист назвал организации для жалоб на неубранный снег Юрист Хаминский рассказал, что на неубранный снег можно жаловаться в УК и Жилинспекцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист Александр Хаминский рассказал NEWS.ru, что россияне могут пожаловаться в управляющую компанию (УК), Жилинспекцию и коммунальные службы в том случае, если никто не занимается уборкой снега. По словам юриста, выбор инстанции для подачи жалобы зависит от того, на каком участке придомовой территории не были убраны осадки.

За уборку снега на разных участках тротуаров, проездов и улиц в городе отвечают разные службы. И в случае, если какие-то из них работают ненадлежащим образом, важно не только правильно выбрать орган, куда направят жалобу, но и четко указать потенциально виновное лицо, — отметил Хаминский.

По словам юриста, за уборку снега с дворовых и прилегающих территорий отвечают Управляющие компании. В их зону ответственности в том числе входит расчистка тротуаров и внутридворовых подъездов.

Если УК не справляется со снегом, нужно сфотографировать сугробы, вместе с соседями составить акт в простой письменной форме и направить жалобу в Жилинспекцию, — отметил юрист.

Эксперт добавил, что за очистку мест, расположенных за пределами дворов и тротуаров, отвечают компании и учреждения, работающие в коммунальной сфере.

Они выполняют свою функцию по договору, который обычно заключается в конкурсном порядке с администрацией района. Если по результатам снегопада снег не убран в междворовом пространстве, также необходимо документально зафиксировать нарушение договорных обязательств и подать жалобу в управу, префектуру или иной орган управления в соответствии с административным делением в вашем населенном пункте, — добавил Хаминский.

Помимо этого, эксперт рассказал о том, что чистота улиц и проспектов находится в зоне городских коммунальных служб.

ЖКХ — очень сложный механизм, обязанный быть готовым работать в экстремальных условиях. Независимо от того, какая из организаций отвечает за уборку, жалобу следует подавать в горадминистрацию. И если позволяет время, желательно это сделать очно, придя на прием к дежурному чиновнику, — отметил юрист.

В заключение эксперт рассказал о том, что в самую последнюю очередь россиянам стоит обращаться в суд и прокуратуру.

Чем бы не закончилась история с жалобами, есть еще две последние инстанции — суд и прокуратура. При этом нужно помнить, что граждане не являются стороной договора об оказании коммунальных услуг и потому могут предъявить иск только о возмещении вреда. А вот прокуратура — главный надзорный орган страны, который может проводить проверки, привлекать к административной ответственности и при наличии оснований давать заключения о признаках преступлений, в том числе связанных с оказанием услуг, не отвечающим требованиям безопасности, — отметил Хаминский.

Ранее стало известно, что Верховный суд разъяснил положения закона «О защите прав потребителей», согласно которым владельцы машин, поврежденных из-за некачественной работы коммунальщиков, могут рассчитывать на компенсацию вреда. Так, гражданин, обратившись в суд из-за падения сосульки или камня с крыши на его автомобиль, сможет выиграть дело — виновных обяжут возместить ущерб.