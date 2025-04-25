Юрист назвал неожиданную угрозу для россиян-релокантов Юрист Гусятников предупредил, что у россиян-релокантов могут изъять имущество

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Российские власти обладают инструментами для изъятия имущества релокантов, включая активы за границей, заявил «Газете.Ru» юрист Петр Гусятников. При этом, по его словам, на возможность конфискации влияет позиция иностранного государства, в которое переехал гражданин.

В принципе у РФ есть механизмы исполнения наших судебных актов за границей, но все будет зависеть от того, как к этому отнесется другое государство. С теми странами, с которыми у России хорошие отношения, вероятность легализации судебных актов высока, — подчеркнул Гусятников.

В целом, по его мнению, добропорядочным россиянам не нужно переживать за свои активы за рубежом. Подобная мера применяется в случаях, когда гражданин действует против интересов России — особенно если речь идет об экстремизме, злоупотреблении свободой слова или дискредитации армии, пояснил юрист.

Неадекватный мужчина с ножом ранее напал на релоканта из России на заправке в Казахстане. По его данным, россиянин получил два удара в спину. Сейчас он находится в реанимации, а агрессор отправлен в следственный изолятор.